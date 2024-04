Dakota Johnson e Sean Penn nel trailer di Daddio

News Cinema

Presentato a festival come quelli di Telluride e Toronto, il film racconta di una conversazione tra un tassista e una sua cliente che assume inaspettati risvolti di profondità.

Molti di noi sanno quanto sia difficile trovare un taxi arrivato in una grande stazione o un grande aeroporto italiano, e di come spesso, specialmente a Roma, i tassisti impongano i loro clienti l'ascolto delle radio locali specializzate nei litigi di stampo calcistico, accompagnati da polemiche, dietrologie e chissà cos'altro ancora.

Daddio - film presentato lo scorso anno a festival di primo piano come quelli di Telluride e Toronto, e imminente nelle sale americane - immagina uno scenario un po' diverso: quello di una donna che, atterratata a New York, sale su un taxi per tornare a casa e lungo il tragitto il tassista la ingaggia in una lunga, complessa e articolata conversazione di stampo filosofico e esistenziale. A ribadire la lontanaza di questo scenario dalla nostra realtà, il fatto che lei è Dakota Johnson, mentre lui è Sean Penn.

Ecco il trailer di Daddio:



Daddio: Il Primo Trailer Ufficiale del Film con Dakota Johnson e Sean Penn - HD

Come è facile immaginare, questo film scritto e diretto dall'esordiente Christy Hall era nato in origine come testo teatrale, convertito poi in un progetto per il cinema, cui hanno dato il loro contributo anche il noto direttore della fotografia Phedon Papamichael e la montatrice Lisa Zeno Churgin.

Ecco la sinossi ufficiale di Daddio:

Daddio celebra la potenza che si esprime in quei rari momenti di pura connessione umana, anche con una persona improbabile. Questo studio sui personaggi, estremamente contenuto e al tempo stesso dinamico, racchiuso in un'unica corsa in taxi, esplora le complessità insite nei segreti che custodiamo, in particolare quelli chiusi nei nostri telefoni. Parla di verità e illusione, di come sostituiamo senza sforzo l'una all'altra per sopravvivenza. Parla dei ricordi dolorosi dell'infanzia, di come i traumi del passato possano manifestarsi nei modi più profondi. Si tratta di quella danza tra dolore e poesia che è l'esperienza umana.