Dakota Fanning groupie di una punk band: il trailer di Viena and the Fantomes

Il film di Gerardo Naranjo, girato nel 2014 e riapparso solo adesso, sembra una sorta di versione cupa dell'Almost Famous di Cameron Crowe. Nel cast anche Caleb Landry Jones, Zoë Kravitz, Evan Rachel Wood e Jon Bernthal.

Ve la ricordate tutti Penny Lane, la groupie interpretata da Kate Hudson in Quasi famosi di Cameron Crowe? Ebbene, in questo primo trailer di Viena and the Fantomes, Dakota Fanning sembra quasi interpretare una versione più dark e tormentata di quel personaggio.

Girato nel 2014 dal regista messicano Gerardo Naranjo dopo il grande successo internazionale del suo Miss Bala, e poi sparito dai radar, Viena and the Fantomes è riemerso dal limbo, e si prepara a un'uscita in digitale prevista, almeno per gli USA, per il prossimo 30 giugno.

Intrerpretato anche da Caleb Landry Jones, Zoë Kravitz, Evan Rachel Wood e Jon Bernthal, Viena and the Fantomes racconta la storia della ragazza del titolo, una groupie che viaggia on the road attraverso l'America degli anni Ottanta al seguito di una punk band sull'orlo della separazione.

