Alla regia del film tratto dal libro di Kristin Hannah troveremo Mélanie Laurent.

Finalmente vedremo recitare insieme le due sorelle Dakota ed Elle Fanning, due delle giovani attrici più talentuose dell’odierno panorama cinematografico americano. A fornire loro l’occasione sarà la TriStar Pictures, compagnia che ha messo in produzione The Nightingale. Si tratta dell’adattamento cinematografico del best-seller pubblicato nel 2015 da Kristin Hannah, romanzo che racconta la dolorosa presa di coscienza di due sorelle francesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Come molte altre donne dell’epoca, le due protagoniste cercarono di salvare dai nazisti bambini di origine ebrea e soldati alleati finiti dietro le linee nemiche.

A dirigere The Nightingale sarà l’attrice e regista francese Mélanie Laurent, la quale ha già collaborato con Elle Fanning nel suo precedente Galveston, crime-drama interpretato anche da Ben Foster.

Tra i film più importanti della carriera di Dakota Fanning ci sono senz’altro Man on Fire di Tony Scott ma soprattutto La guerra dei mondi di Steven Spielberg. Recentemente l’abbiamo vista in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino. Nei suoi progetti futuri c’è la commedia drammatica The Bell Jar, dove interpreterà una giovane donna alle prese con problemi mentali.

Elle Fanning si è fatta notare in Babel di Alejandro Inarritu, per poi “esplodere” grazie a Somewhere di Sofia Coppola, Leone d’Oro a Venezia. Noi l’abbiamo amata in Super 8 di J.J.Abrams, mentre presto la vedremo in Molly di Sally Potter.