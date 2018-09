Daitona: il trailer della commedia nera di Lorenzo Giovenga con Lorenzo Lazzarini e Ornella Muti

Ornella Muti è un’affascinante femme fatale nel primo trailer di Daitona, irriverente dark comedy diretta dall'esordiente Lorenzo Giovenga, da lui stesso scritta insieme a Valentina Signorelli. Ma prima della prestigiosa presenza dell'attrice e di quanto misterioso possa essere il suo personaggio, c'è da capire cosa succeda al protagonista di questa storia, Loris Daitona interpretato da Lorenzo Lazzarini. La storia del film si immerge per ventiquattr'ore nella scapestrata vita di Daitona, giovane scrittore che a sedici anni ha raggiunto la notorietà grazie al best-seller per adolescenti Ti Lovvo. Nell’arco di una giornata si trova coinvolto in inspiegabili equivoci e sorprendenti incontri con poetesse erotiche, criminali incalliti, attori sopra le righe e viscidi editori. Sullo sfondo di una Roma popolata da maschere grottesche e caricature endemiche, Daitona deve rispondere ad alcune enigmatiche domande: cosa gli è successo la notte precedente? Che cos'è il Passero Rosso? Cosa vogliono improvvisamente tutti da lui? Nel cast figurano anche Pietro De Silva, Luca Di Giovanni e Lina Bernardi.

Daitona è un film indipendente italiano che ha scelto una strategia di comunicazione non convenzionale e mai sperimentata prima in Italia in ambito cinematografico. Quando il progetto era ancora in fase di scrittura, l’attore Lorenzo Lazzarini ha vestito i panni di Loris Daitona nella vita reale, facendosi passare per il suo personaggio anche online grazie a un canale YouTube. Il fittizio best-seller Ti Lovvo della storia è stato realmente pubblicato ed è in vendita nei maggiori negozi online. Daitona avrà la sua anteprima internazionale il 21 settembre al Films Infest di Palma di Maiorca. Qui sotto il trailer del film.