Daisy Ridley sta per entrare nel Marvel Cinematic Universe?

Si vociferava già che la Rey dei nuovi Star Wars, Daisy Ridley, fosse legata a un personaggio Marvel ben preciso. In un'intervista è tornata sull'argomento cinecomic.

Secondo voci affiorate online da qualche giorno, Daisy Ridley, celebre per aver interpretato Rey nella nuova trilogia di Star Wars, potrebbe entrare nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Jessica Drew alias Spider-Woman. ComicBookMovie ha raggiunto l'attrice, coprotagonista con Tom Holland del recente action Chaos Walking di Doug Liman, per domandarle quanto ci fosse di vero in questa voce. Fermo restando che, se fosse vero, difficilmente Daisy confermerebbe il suo coinvolgimento, le sue parole non confermano alcunché...

È da ridere, perché qualcuno mi ha chiesto di punto in bianco di queste voci recenti su Spider-Woman e io: "Ah, mi sembra grandioso!" A quanto pare mi sono appena dichiarata favorita per il ruolo di Spider-Woman, ma non è vero! [...]

In sostanza, se mi dovessero offrire qualcosa, fantastico, naturalmente sarei aperta a qualsiasi cosa. Ho appena finito di vedere WandaVision, quello che hanno fatto è stupefacente, diverso, interessante. Essere in quel mondo, che cambia e si reinventa sempre, sarebbe molto eccitante.