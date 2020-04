Daisy Ridley girerà il thriller psicologico The Ice Beneath Her

News Cinema

A dirigere il progetto il trio Radio Silence, quello di Finché morte non ci separi.

La protagonista dell’ultima trilogia di Star Wars Daisy Ridley è in trattative molto avanzate per interpretare il thriller psicologico The Ice Beneath Her, il quale sarà prodotto dalla STXfilm che ha vinto un’acerrima battaglia per ottenere il progetto. Alla regia troveremo il trio di cineasti che si fa chiamare Radio Silence, lo stesso che ha realizzato il divertente Finché morte non ci separi con Samara Weaving.

La storia è l’adattamento del best-seller pubblicato nel 2015 da Camilla Grebe, un thriller sulla falsariga di Gone Girl – L’amore bugiardo e La ragazza sul treno. Protagonista di The Ice Beneath Her è infatti un detective che deve risolvere il caso di una giovane donna trovata decapitata nella casa di un ricco magnate. Le indagini risulteranno essere una feroce corsa contro il tempo. La sceneggiatura è stata scritta da Caitlin Parrish.

Oltre che negli ultimi tre episodi di Guerre Stellari abbiamo visto Daisy Ridley anche nel successo di Kenneth Branagh Assassinio sull’Orient Express, mentre in futuro la vedremo nel dramma bellico A Woman of No Importance e forse nello sci-fi Chaos Walking, sempre che il tormentatissimo lungometraggio di Doug Liman riesca a essere in qualche modo portato ad avere un senso compiuto…