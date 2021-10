Daisy Ridley diretta da Mathieu Kassovitz in un thriller futuristico su memorie impiantate in menti altrui

News Cinema

Mind Fall è il titolo di un thriller in cui Daisy Ridley reciterà diretta da Mathieu Kassovitz.

Dopo Star Wars - L'ascesa di Skywalker, uscito in sala nel dicembre del 2019, Daisy Ridley ha prestato la voce a un cortometraggio, a un documentario e a un videogame e l'unico film in cui l'abbiamo vista è il deludente Chaos Walking, per lei e per tutti coloro che ci hanno lavorato, incluso Tom Holland. L'attrice nel frattempo ha recitato in un altro film, The Marsh King's Daughter per la regia di Neil Burger, che uscirà nei prossimi mesi. C'è un altro titolo al quale lavorerà presto, Women in the Castle, e da oggi sappiamo cosa la aspetta successivamente.

Daisy Ridley reciterà in un thriller futuristico intitolato Mind Fall diretta nientemeno che dall'attore e regista francese Mathieu Kassovitz (che negli ultimi anni è stato nel cast, nonché alla regia di alcuni episodi, dell'ottima serie Le Bureau - Sotto copertura). La storia di Mind Fall si ambienta a Londra in un futuro non troppo lontano dove la nuova "droga" che imperversa sul mercato nero sono i ricordi. Quali ricordi? Ricordi espiantati dalla mente di altre persone che qualcuno vuole impiantati nella propria. Questa pratica è illegale, ma con una tecnologia particolare una certa Ardis Varnado, il personaggio di Ridley, garantisce l'espianto a chi vuole liberarsi di qualche fardello del passato e lo rivende chi è in cerca di emozioni altrui. Varnado è la maggiore trafficante di ricordi e lei stessa ne è dipendente, tanto da avere difficoltà a distinguere nella sua memoria cosa sia suo e cosa no. Quando viene accusata di omicidio, dubitando lei per prima della sua stessa mente, tenta di risolvere il caso da sola per capire se si sia effettivamente macchiata di un crimine oppure quell'evento appartiene a qualcun altro. La storia è scritta da Graham Moore, lo sceneggiatore di The Imitation Game. Le riprese non inizieranno prima della prossima primavera ed è presumibile che Mind Fall sarà pronto tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023.