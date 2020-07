Dafne: il film da vedere e commentare insieme giovedì 2 luglio con SimulWatch

News Cinema

Diretto da Federico Bondi, il film drammatico Dafne racconta la storia di una ragazza con la sindrome di Down che deve affrontare la perdita della madre. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 2 luglio alle 18.

La visione condivisa di giovedì 2 luglio organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una storia drammatica italiana scritta da Simona Baldanzi e Federico Bondi, e da quest'ultimo anche diretta. Dafne è il film selezionato per la sezione Panorama del Festival di Berlino 2019 e vincitore del premio FIPRESCI.

Dafne racconta la storia di una ragazza (Carolina Raspanti) di trentacinque anni affetta dalla sindrome di Down con una vita semplice e felice: svolge un lavoro che le piace ed è circondata da amici e colleghi che le vogliono bene. Dafne vive con i genitori, il padre Luigi (Antonio Piovanelli) e la madre Maria (Stefania Casini), ma quando quest'ultima muore improvvisamente l'equilibrio familiare va in mille pezzi. L'appuntamento per vedere tutti insieme Dafne e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 2 luglio alle 18.

"Un giorno, qualche anno fa, vidi alla fermata dell’autobus un padre anziano e una figlia con la sindrome di Down che si tenevano per mano. Fermi, in piedi, tra il via vai di macchine e passanti mi apparvero come degli eroi, due sopravvissuti" racconta il regista Federico Bondi. "Da questa immagine-emozione, la scintilla che mi ha spinto ad approfondire. Sono entrato con curiosità in un mondo che non conoscevo, finché ho avuto la fortuna di incontrare Carolina Raspanti, con cui è nata un’amicizia fondamentale non solo per il film ma anche per la mia vita".



Dafne: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

