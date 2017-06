Daddy’s Home 2: primo trailer del sequel della commedia con Mark Wahlberg e Will Ferrel

La vera chicca di Daddy’s Home 2, seguito della spassosa commedia da 242 milioni di dollari con Mark Wahlberg e Will Ferrell intitolata Daddy's Home, è la presenza di Mel Gibson e di John Lithgow, che interpretano i genitori dei due personaggi, con le buffe e imprevedibili conseguenze del caso. Il papà di Dusty, che nel frattempo è diventato docile come un agnellino, è ancora più macho e tosto di quanto non fosse il figlio al principio del primo film e dovrà vedersela con il super-affettuso genitore di Brad, decisamente meno cool e affettuoso ai limiti del melenso.

Come si vede dal primo trailer che è stato appena diffuso, la guerra - se di guerra si può parlare - si combatte fra i due "non più giovani", che si ritrovano a condividere il Natale e a litigarsi i piccoli di casa

In arrivo nelle sale americane il 10 novembre, Daddy’s Home 2 è diretto da Sean Anders, che ha firmato anche Daddy’s Home, ed è autore della sceneggiatura. Nel cast figurano, accanto ai quattro "mattatori", Linda Cardellini e John Cena.