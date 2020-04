Da Teodora film La donna Elettrica e La Fattoria dei nostri Sogni per la Giornata Mondiale della Terra

News Cinema

Domani, 22 aprile, la distribuzione mette a disposizione del pubblico sulle principali piattaforme streaming il documentario USA e la commedia islandese.

Mercoledì 22 aprile si festeggia la Giornata Mondiale della Terra e, in occasione della manifestazione ambientale più importante del pianeta, Teodora Film mette a disposizione del pubblico a casa due suoi titoli. Dedicati entrambi alla battaglia per la sostenibilità ambientale, La donna elettrica e La Fattoria dei nostri Sogni saranno disponibili on demand su CG Entertainment, Chili e sulle maggiori piattaforme streaming. Inoltre, sempre il 22 aprile, La donna elettrica sarà anche in prima visione su SKY Cinema Due.

Diretto da John Chester e uscito nel 2018, La Fattoria dei nostri Sogni è un documentario girato in 8 anni che racconta la storia vera di John e Molly Chester, una coppia californiana che lascia la città per costruire dal nulla un’enorme fattoria seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità ambientale.

La donna elettrica, sempre del 2018, è diretto invece da Benedikt Erlingsson e segue le vicende di una donna che compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, l’Islanda.

La donna elettrica: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD