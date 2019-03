Da Superbad a Barry Lyndon: inizia la settimana a tutto cinema con SimulWatch

Cosa c'è di meglio che iniziare e proseguire la settimana col grande cinema?

Farlo utilizzando SimulWatch per trovare sulle piattaforme streaming operanti in Italia il film da vedere, e ancora di più utilizzando la sua esclusiva funzione di proiezioni condivise per organizzare la visione di un film per una certa data a una certa ora e commentarlo in diretta il film con i vostri amici o parenti.

Potete scegliere i film che preferite, ma noi di Coming Soon vogliamo proporvi alcune proiezioni pubbliche che non mancheranno di suscitare il vostro interesse.

Lunedì è una giornata dura per tutti, e allora l'appuntamento, fissato per le 21, è per rilassarsi e ricaricare le batterie. Il titolo è pessimo, ma la commedia è divertente e anche intelligente: si chiama Superbad, uscito in Italia come Suxbad - 3 menti sopra il pelo, e vede protagonisti Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Seth Rogen e Emma Stone.

La nostra proposta per martedì 5 marzo, alle 21:30, è invece destinata agli appassionari di cinema d'azione, e ai nostalgici degli anni Ottanta: perché la proiezione pubblica del giorno è quella di Nico, uno dei film più famosi (e migliori) interpretati in carriera da un'icona del cinema di menare come Steven Seagal.

Spazio al romanticismo invece mercoledì 6 marzo alle 22 con un film francese che è stato uno straordinario successo di pubblico e che ha lanciato un'estetica: Il favoloso mondo di Amélie.

Giovedì 7 marzo, alle 20:30, l'appuntamento poi è di quelli imperdibili: festeggiamo insieme il grande Stanley Kubrick nel ventesimo anniversario della sua morte con quello che forse è il suo capolavoro assoluto, il bellissimo Barry Lyndon.

SimulWatch è una app sviluppata da Coming Soon e disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: cosa aspettate a installarla?