Da Sons of Anarchy a Netflix: in arrivo sulla piattaforma un film di Kurt Sutter

L'eccentrico creatore della popolarissima serie televisiva che ha regalato la fama a Charlie Hunnam debutterà finalmente nella regia con un film che sarà distribuito da Netflix. Titolo: This Beast.

Il nome di Kurt Sutter probabilmente vi dirà poco. Molto più più, invece, quello della sua creatura più famosa, la serie tv Sons of Anarchy, quella che raccontava le vicende familiari e criminali, dal retrogusto shakespeariano, di un'omonima gang di motociclisti. Quella che ha fatto diventare il protagonista Charlie Hunnam una star.

Sutter, che è stato anche uno degli autori e produttori di The Shield, e che ha diretto episodi di entrambe le serie, e recitato in entrambe, e che è stato davvero membro di una gang illegale di bikers, sta ora per fare il suo atteso debutto come regista di un film, e sta per farlo grazie a Netflix, che lo distribuirà sulla sua piattaforma streaming e lo produrrà assieme a Jason Blum e la sua Blumhouse Productions.

Il film di Kurt Sutter, da lui anche sceneggiato, si intitola This Beast, e racconterà di un villaggio inglese del Settecento che viene assediato e tormentato da una belva misteriosa ed elusiva.

La presenza di Blum come produttore potrebbe far ipotizzare che la belva del film possa essere un licantropo, o qualcosa di simile.

Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni su questo progetto.