Da Sean Penn tamponi per chi fa il cinema e tv, venghino signori venghino

Dopo aver aiutato le persone più disagiate di Los Angeles con tamponi gratuiti con la sua fondazione CORE, Sean Penn allarga il raggio d'azione alle produzioni televisive e cinematografiche.

Fra le star hollywoodiane schierate in prima linea nella lotta al Covid-19 bisogna annoverare senza dubbio Sean Penn, che con la sua fondazione CORE (Community Organized Relief Effort) si è recato nei mesi scorsi nei quartieri più poveri della città di Los Angeles, dove ha fatto allestire laboratori provvisori in cui sottoporre a tamponi persone sintomatiche. Adesso l'attore continua la sua mirabile impresa ma allarga il raggio di azione, o meglio la categoria di individui testati. Siccome è lo showbusiness che dà gli dà da mangiare, Sean ha scelto di aiutare chi fa film. Per prendere tuttavia due piccioni con una fava e continuare a sostenere economicamente i più disagiati, Penn ha deciso di effettuare i test privatamente, vale a dire di farsi pagare, raccogliendo così denaro per le persone in difficoltà. Ci piace pensare che i prezzi non siano troppo salati, visto che anche il settore cinematografico è entrato in crisi a causa della pandemia e del lockdown. Le produzioni da mille e una notte (come Jurassic World 3) ovviamente fanno da sé, ma potrebbe esserci qualcuno di poco fortunato che ha meno dollari da spendere o che semplicemente adesso può spenderli serenamente perché in nome di nobili cause.

"Desideriamo offrire privatamente test alle produzioni televisive e cinematografiche" - ha dichiarato Sean Penn - "non solo per raccogliere fondi che permetteranno alla CORE di aiutare le persone più vulnerabili e che non ricevono praticamente nessun aiuto, ma anche per fortificare l'economia della California. Permettendo alle società di produzione di riprendere a lavorare in sicurezza grazie ai tamponi, potremo restituire un impiego a migliaia di persone che lavorano per il cinema e la televisione a Los Angeles. Mi sembra un passo cruciale per far tornare a vivere la nostra città".