Da Se scorre il sangue di Stephen King verranno fatti 3 film e forse una serie tv

News Cinema

Ricapitoliamo: la nuova raccolta di Stephen King, Se scorre il sangue, ha già preso la strada del cinema o della tv, ad opera di Ben Stiler, John Lee Hancock, Darren Aronofsky e HBO (si spera).

La raccolta Se scorre il sangue (If It Bleeds), ultima fatica di Stephen King, ha già preso la strada di adattamenti cinematografici e, in un caso, pare anche televisivi: mettiamo ordine in questi progetti di Ben Stiller, Darren Aronofksy, John Lee Hancock e (forse) della HBO, seguendo l'ordine in cui i rispettivi quattro racconti appaiono nel libro. Leggi anche Stephen King: sette film in streaming tratti dal "Re dell'horror"

Il telefono del signor Harrigan diventerà un film originale Netflix, adattato e diretto da John Lee Hancock, coprodotto da Jason Blum e Ryan Murphy: è la storia del teenager Craig, che diventa amico del milionario eccentrico Harrigan. Il legame si basa sul fascino per la tecnologia appena nata dell'iPhone. Quando Harrigan muore, Craig realizza di poter comunicare con lui tramite lo smartphone, e non solo: può anche chiedere al morto "favori" per vendicarsi di qualcuno...

La vita di Chuck, più astratto, necessita di un cineasta più visionario come Darren Aronofsky, per ora solo in qualità di producer (ma potrebbe anche sedersi dietro alla macchina da presa): è la "storia", raccontata a ritroso, del Chuck del titolo, a partire da... una sorta di apocalisse?

Se scorre il sangue, il racconto che dà il titolo alla raccolta, è una nuova avventura dell'investigatrice Holly Gibney, qui alle prese con l'attentato a una scuola. In realtà non ci sono progetti annunciati per un adattamento, ma visto che la HBO si è già occupata di portare sul piccolo schermo Holly in The Outsider, con le fattezze di Cynthia Erivo, si suppone possa essere la stessa HBO a includere questo racconto magari in una nuova miniserie. Leggi anche Recensione The Outsider: Uno dei migliori adattamenti di un romanzo di Stephen King

Ratto si tramuterà invece in un lungometraggio cinematografico per Ben Stiller, in qualità di interprete, producer e regista. La vicenda narra di uno scrittore che, dopo un esplosivo primo racconto, non riesce a concepire il romanzo che insegue: si rifugia in una casa isolata sicuro di avere l'idea giusta, ma sarà aiutato nella stesura da un sinistro ratto parlante, creativamente molto collaborativo... ma a quale prezzo?