Le riprese della commedia che sarà scritta da Peter Hoare inizieranno quest’anno.

La New Republic Pictures ha acquistato i diritti di Family Jewels, un soggetto di Peter Hoare che si occuperà di scrivere anche la sceneggiatura. Protagoniste della commedia saranno tre donne che si ritrovano loro malgrado a dover passare il Natale insieme, unendo le loro famiglie composte di figli e nipoti. Ciò accade perché l’uomo che in passato è stato loro sposato muore improvvisamente a New York. Protagoniste di Family Jewels saranno tre icone della commedia americana come Diane Keaton, Goldie Hawn e Bette Midler, le quali si riuniscono quasi venticinque anni dopo il grande successo de Il club delle prime mogli. Diretto da Hugh Wilson nel 1996, il film riuscì a incassare più di 100 milioni di dollari soltanto nel mercato statunitense. Le riprese di Family Jewels inizieranno entro la fine del 2020.

Peter Hoare sta diventando uno dei nomi più “caldi” se si parla di commedia americana contemporanea. Dalla sua penna scaturirà anche il progetto della Paramount intitolato Down Under Cover, che vedrà protagonista la coppia inedita formata da Tiffany Haddish e Chris Hemsworth. Lo stesso Hoare ha anche scritto Standing Up, Falling Down, notevole miscela di commedia e dramma intimista vista allo scorso Tribeca Film Festival. Protagonisti Ben Schwartz e un’altra leggenda della commedia come Billy Crystal. Questo lungometraggio diretto dall’esordiente Matt Ratner esce proprio questo weekend nelle sale americane.