Da oggi al Cinema con 3 euro: le sale a Roma, Milano e tutta Italia che aderiscono ai CinemaDays

Da oggi, lunedì 9 aprile, a giovedì 12 aprile, andare al cinema costerà solo 3 Euro. Prendono infatti il via i CinemaDays 2018, che permettono di acquistare il biglietto d'ingresso scontato in tutte le sale cinematografiche italiane che aderiscono all'iniziativa promossa dal MiBACT, con Produttori, Distributori ed Esercenti Cinematografici.

Qui sotto tutti i cinema d'Italia che aderiscono ai CinemaDays 2018, al cinema a 3 euro. Tra loro quelli del circuito The Space Cinema, che non solo aderisce all'iniziativa ma raddoppia l'offerta: per ogni biglietto valido per un film in programmazione in questi giorni, sarà possibile acquistarne un altro, sempre a 3 euro, per uno spettacolo nei giorni dal 16 al 19 aprile.

I prossimi Cinemadays 2018 sono previsti dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre

Tutti i cinema di Roma che aderiscono all'iniziativa CinemaDays, al cinema con solo 3 euro, da lunedì 9 a giovedì 12 aprile 2018.



Admiral, Adriano, Alhambra, Ambassade, Andromeda, Antares, Atlantic, Barberini, Broadway, Doria, Eden, Eurcine, Europa, Farnese, Giulio Cesare, Greenwich, Intrastevere, Jolly, King, Lux, Madison, Maestoso, Mignon, Nuovo Olimpia, Nuovo Sacher, Odeon, Quattro Fontane, Reale, Roxy Parioli, Royal, Savoy, Stardust Village, Starplex, The Space - Guidonia, The Space - Moderno, The Space - Parco Dei Medici, Tibur, Trianon, Uci-Cinemas Lunghezza, Uci-Cinemas Parco Leonardo, Uci-Cinemas Porta Di Roma.

Tutti i cinema di Milano che aderiscono all'iniziativa CinemaDays, al cinema con solo 3 euro, da lunedì 9 a giovedì 12 aprile 2018



The Space - Cerro Maggiore, The Space Odeon - Milano, The Space - Rozzano, Uci-Cinemas Gloria, Uci-Cinemas Pioltello, Uci-Cinemas Certosa, Uci-Cinemas Milanofiori, Uci-Cinemas Bicocca

Tutte le sale italiane che aderiscono ai CinemaDays 2018

Saranno escluse soltanto le Iniziative Speciali e le visioni in 3D, che godranno comunque di una tariffa agevolata, comunicata direttamente alla cassa.

CinemaDays spot aprile 2018: