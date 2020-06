Da Larrain a Claire Denis, Movies Inspired sostiene la riapertura con 12 novità in uscita questa estate

News Cinema

Mentre pochi esercenti e ancora meno distributori sembrano sostenere la riapertura delle sale già da subito, il distributore Movies Inspired propone 12 nuovi titoli in uscita estiva, da Larrain alla commedia francese.

I cinema sono aperti, come sappiamo, anche se ci vorranno ancora alcuni giorni per raggiungere la soglia del 10% di strutture riaperte, per ora certo non troppo incoraggiante. C’è però una distribuzione che dimostra di credere nello spazio per un cinema d’autore, ma anche di genere, che possa interessare a un pubblico anche estivo. È il caso di Movies Inspired, da anni impegnata nella valorizzazione di un cinema di qualità, che rllancia e sostiene la riapertura con 12 titoli previsti da luglio ai primi di settembre.

Come dicono in un comunicato, “Un segnale dì positività e ripresa, per dare nuova energia alla visione dei film in sala: questo vuole attuare Movies Inspired, l’unica distribuzione indipendente italiana che farà uscire in sala, durante il periodo estivo, ben dodici film in prima visione, più le versioni restaurate di alcuni fra i cult più amati. In un momento difficile per il cinema in Italia e nel mondo, Movies Inspired decide di credere nel pubblico e dargli la possibilità di fruire di nuove pellicole, tutte di alta qualità.”

“Abbiamo sempre creduto nella centralità della sala cinematografica per il successo dei nostri film di qualità. In questo periodo complesso per tutto il sistema che ruota attorno al cinema, lanciamo un progetto di rilancio distribuendo dodici prime visioni a partire da Luglio e dieci film restaurati a disposizione dei cinema che decideranno di riaprire e delle arene di tutta Italia”, spiega Stefano Jacono, CEO e Founder di Movies Inspired.

Si parte il 9 Luglio, con ben quattro titoli in prima visione (Gamberetti per tutti, Vulnerabili, L’anno che verrà e Nel nome della terra), poi il 30 luglio sarà la volta di Un lungo viaggio nella notte di Bi Gan e Una intima convinzione; il 6 agosto l’apprezzato in molti festival High Life di Claire Denis, con Robert Pattinson e Juliette Binoche, oltre a Galveston di Mélanie Laurent, suo primo film americano, con Ben Foster; il 20 agosto sarà la volta di Little Joe di Jessica Hausner, per il quale Emily Beecham ha vinto il premio come miglior attrice a Cannes; in sala dal 27 agosto Quattro vite con Adèle Haenel e Adèle Exarchopoulos; fino ad arrivare al 2 Settembre, quando toccherà all’atteso nuovo film di Pablo Larrain, Ema, e a Il primo anno, nuovo e convincente film di Thomas Lilti, già autore di Hippocrate e Un medico di campagna.

High Life: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Dal 16 Luglio saranno poi disponibili per la proiezione in sala alcuni fra i cult più amati da pubblico e critica, in edizione restaurata: Caravaggio di Derek Jarman e Control di Anton Corbijn il 16 luglio, insieme a Dead Man di Jim Jarmusch e Crash di David Cronenberg, dopo due settimane sarà la volta di Taxisti di notte, Permanent Vacation e Mistery Train, sempre di Jarmusch, oltre a Passion di Godad, mentre l’offerta si completerà con nuovi titoli di Jarmusch dal 6 agosto come Coffee and Cigarettes e Daunbailò.

“Dal 9 Luglio al 2 Settembre, Movies Inspired propone un listino agli esercenti cinematografici con la speranza di poter riaccendere le luci dei cinema”, continua Jacono. “Ci auguriamo che le limitazioni previste dai decreti, che prevedono ancora capienze ridotte, possano essere riviste per permettere al pubblico di godersi nuovamente l’esperienza cinematografica come un momento unico di fruizione artistica in libertà. Auspichiamo che le associazioni possano continuare il dialogo con le istituzioni per evitare chiusure definitive di sale cinematografiche e la sparizione delle migliaia di aziende che lavorano dietro le quinte della distribuzione dei film in sala”.

