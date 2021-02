Da La nave sepolta a Una donna promettente che vale a Carey Mulligan la nomination ai Golden Globes e ai SAG Awards

News Cinema

È da poco disponibile su Netflix La nave sepolta, ma Carey Mulligan sta facendo parlare di sé anche per Una donna promettente.

Avete guardato il film La nave sepolta su Netflix e vi state grattando il capo chiedendovi "dove l'ho già vista questa attrice?".

La 35enne attrice londinese Carey Mulligan l'avete vista in Drive accanto a Ryan Gosling oppure in Shame accanto a Michael Fassbender. O forse ne Il grande Gatsby accanto a Leonardo DiCaprio oppure nel bellissimo An Education accanto a Peter Sarsgaard. O magari è il dramma Non lasciarmi del 2010 il film in cui la ricordate, se non la serie Collateral in cui interpreta un detective della polizia britannica.

Vi possiamo anche dire dove la vedrete presto.

È di prossima uscita (poi capiremo se al cinema o in streaming) il crime thriller Una donna promettente in cui Carey Mulligan interpreta Cassandra Thomas, una donna alla quale un evento misterioso stravolge il futuro. Nulla, però, è come appare, nella sua vita. È intelligente, astuta, perfida e provocante, soprattutto di notte quando prende forma la sua segreta doppia vita. Un incontro inatteso può darle l’opportunità di rimediare agli errori del passato e di vivere una storia emozionante e avvincente.

Per questo ruolo Carey Mulligan ha ricevuto in questi giorni una nomination ai Golden Globes e una ai SAG Awards. Non solo, lo stesso film è nominato ai Golden Globes tra le migliori opere di genere drammatico. Qui sotto le foto ufficiali e più in basso il trailer originale di Una donna promettente.