Da Hong Kong con furore: il trailer di Raging Fire, ultimo film del grande Benny Chan

Donnie Yen e Nicholas Tse, sono i protagonisti di questo scatenato action movie che ha appena debuttato nelle sale cinesi e si prepara a uscire anche in quelle degli Stati Uniti. Raging Fire è l'ultimo lavoro di uno dei grandi registi del cinema hongkonghese, morto a soli 50 anni sul finire del post-produzione di questo film.

Purtroppo troppo poco noto tra gli spettatori italiani, Benny Chan è stato uno dei più importanti registi del cinema di Hong Kong dagli anni Novanta fino ai giorni nostri, autore di grandi successi come Big Bullet; Heroic Duo; New Police Story, Rob-B-Hood e Shaolin (questi ultimi tre interpretati da Jackie Chan); e The White Storm.

Chan è morto nell'agosto del 2020, a soli 50 anni, mentre stava terminando la produzione del suo ultimo film, un action intitolato Raging Fire che vede protagonista la stella del cinema di arti marziali Donnie Yen (che con Chan aveva realizzato la serie tv Fist of Fury) assieme al divo hongkonghese Nicholas Tse.

Raging Fire ha appena debuttato nei cinema cinesi e si prepara a farlo anche in quelli statunitensi, preceduto da uno spettacolare trailer che vi presentiamo qui di seguito.

Scritto dallo stesso Chan assieme a Ryan Ling e Tong Yiu-ling, Raging Fire vede Yen nei panni di Shan un poliziotto intransigente e molto rispettato, con una lunga storia di successi in casi pericolosi. Il passato di Shan torna inaspettatamente a perseguitarlo quando un'operazione sotto copertura viene attaccata da un misterioso gruppo di criminali guidati da Ngo (Nicholas Tse), un tempo protegé di Shan e poliziotto di talento che un tempo lo aveva rispettato e ammirato. Tre anni prima, un terribile errore aveva fatto finire Ngo in prigione, trasformando rapidamente la stella nascente della polizia in un uomo furioso, piendo di rancore e ossessionato dalla voglia di distruggere tutti coloro che gli avevano fatto un torto. Incluso il suo vecchio mentore.

Ecco il nuovissimo trailer ufficiale e un precedente teaser dello spettacolare Raging Fire: