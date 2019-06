Da Febbre da cavallo a Paprika di Satoshi Kon: tutte le sfumature del cinema nella settimana di SimulWatch

Siamo oramai nel pieno dell'estate, ma non si fermano le nuove proiezioni condivise suggerite da Coming Soon per vedere e commentare con gli amici i grandi film della storia del cinema recente e meno recente con SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente per il download su Google Play e App Store che vi permette di cercare i film disponibili in streaming in Italia e di commentarli coi vostri amici durante la visione.

Da fenomeno tutto romano, visto e rivisto da generazioni di spettatori, nel corso del tempo Febbre da cavallo, il divertentissimo film di Steno con Gigi Proietti ed Enrico Montesano, è diventato un vero e proprio cult movie in tutta Italia. E lunedì 17 giugno alle 20:30 avrete l'occasione di rivederlo ancora e di commentare, sottolineare e citare coi i vostri amici e parenti sparsi lungo tutta la penisola grazie a SimulWatch.

Martedì 18, alle 22, spazio a un film western leggendario: Il mucchio selvaggio di Sam Peckinpah, che proprio in quel giorno del 1969, cinquanta anni fa, debuttava per la prima volta nei cinema americani, diventando un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati del genere e del cinema tutto.

Il 19 giugno del 1989 invece, "soltanto" trenta anni fa, ecco che veniva presentato in prima mondiale il film che può essere considerato il papà di tutti i cinecomic di questi anni: Tim Burton, infatti, con l'aiuto di Michael Keaton e di Jack Nicholson, portava al cinema Il Cavaliere Oscuro nel suo Batman, che poi ebbe innumerevoli seguiti e che portò, negli anni, alla nascita della trilogia di Christopher Nolan. L'appuntamento per voi simulwatchari è fissato per mercoledì alle 21.

Un genere che nutre una folta schiera di estimatori, e che non sempre riceve lo spazio che merita, è senza dubbio quello del cinema di spionaggio, e soprattutto di quello che va oltre 007. La proiezione condivisa di giovedì 20 alle 21:30, allora, è quella di uno dei migliori spy-movie degli ultimi anni, La talpa, diretto dallo svedese Tomas Alfredson a partire dal celebre, omonimo romanzo di John Le Carré e interpretato dal gotha della recitazione britannica: da Gary Oldman a Tom Hardy, passando per Colin Firth, Mark Strong, Ciarán Hinds, John Hurt, Benedict Cumberbatch, Toby Jones e tanti altri ancora.

Venerdì 21, alle 22 (non vi sbagliate), ancora spazio ai cinecomic, ma uscendo dalla soliti binari fatti dai supereroi più noti di Marvel e DC Comics. E cinecomic, sì, ma anche per celebrare un attore che ci è sempre stato molto simpatico e che sta vivendo una popolarità incredibile: Keanu Reeves, che nel 2005 è stato protagonista di Constantine, il film che portava al cinema l'omonimo personaggio protagonista della serie di fumetti "Hellblazer" edita da Vertigo.

Se qualche settimana fa vi avevamo consigliato la visione di La pantera rosa, l'elegante e divertente commedia che portato al cinema per la prima volta il personaggio dell'ispettore Clouseau, per sabato 22 giugno, alle 18, vi suggeriamo il secondo film della serie: l'esilarante Uno sparo del buio, dove Peter Sellers delinea pienamente tutti i celebri tratti del disastroso e imperturbabile poliziotto francese.

Infine, per sognare e rimanere a bocca aperta dopo il pranzo della domenica, ecco che il 23 giugno alle 14 l'appuntamento suggerito su SimulWatch è quello con un film d'animazione che fa sembrare David Lynch uno scolaretto e il suo cinema dei compitini semplici e ordinati: Paprika - Sognando un sogno, diretto da Satoshi Kon, vi farà rimettere in prospettiva quello che di solito immaginare pensando ad aggettivi come onirico e surreale.