Da Come farsi lasciare in 10 giorni a Cool Runnings: un weekend a tutto SimulWatch

Nata dal grande amore per il cinema e dalla voglia di innovare di Coming Soon, è SimulWatch la nuovissima app che unisce due funzioni, l'utile e il dilettevole. Da un lato è un potente motore di ricerca grazie al quale potrete scoprire su quale piattaforma di streaming e a che prezzo potete vedere o rivedere i vostri film preferiti; dall'altro vi offre la possibilità di commentare, tra gli amici che sceglierete di invitare, quegli stessi film nel corso della visione, programmando delle visioni condivise e utilizzando la funzione chat della app.

Siete voi a poter decidere quale film vedere con i vostri amici, e quando, ma se siete particolarmente pigri, ecco che a darvi una mano ci siamo noi, col programma di proiezioni pubbliche alle quali tutti voi potete accedere grazie a SimulWatch.

Questo weekend si parte con la commedia romantica interpretata da Matthew McConaughey e Kate Hudson Come farsi lasciare in 10 giorni, che potrete vedere e commentare venerdì 8 marzo alle ore 21.

Sabato 9, alle 18, un momento per tutta la famiglia: chi di voi si ricorda Basil l'Investigatopo, 26esimo Classico della Disney, che propone una parodia di Sherlock Holmes in versione roditore?

Domenica 10 alle 16, infine, ricordiamo il grande John Candy, scomparso venticinque anni fa, nella commedia Cool Runnings, che racconta la vera storia di come una squadra di bob giamaicana riuscì ad arrivare alle Olimpiadi Invernali.

SimulWatch è disponibile gratuitamente su Google Play e App Store.