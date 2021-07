Da Bernardo Bertolucci a Tim Burton, passando per James Bond: i migliori film in streaming di Eva Green

News Cinema

L'attrice francese compie oggi 41 anni. Festeggiamola con cinque titoli in streaming da lei interpretati.

Compie oggi 41 anni l’attrice e modella francese Eva Green, senza dubbio una delle donne più affascinanti e magnetiche che questo nuovo millennio di cinema ci ha lasciato ammirare. Lanciata sul grande schermo da Bernardo Bertolucci, la Green nel corso di questi anni ha saputo costruirsi film dopo film una carriera internazionale di tutto rispetto, composta di prodotti di genere ma anche di titoli di alta qualità. Fino ad oggi ha collaborato con alcuni dei più importanti cineasti contemporanei, stringendo un sodalizio artistico con Tim Burton che l’ha diretta in tre progetti. Per celebrare dunque il compleanno di Eva Green abbiamo scelto cinque film in streaming che ripercorrono i momenti più importanti della sua carriera. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Eva Green

The Dreamers - I sognatori

Casino Royale

Dark Shadows

300 - L’alba di un impero

Quello che non so di lei

The Dreamers - I sognatori (2003)

The Dreamers - I sognatori: il trailer del film

Il 1968 a Parigi, un trio di protagonisti di enorme charme come Michael Pitt, Louis Garrel e la Green. Una sorta di ritorno alle origini per Bernardo Bertolucci in uno dei suoi ultimi lungometraggi maggiormente apprezzati. Presentato con enorme successo al Festival di Venezia, The Dreamers - I sognatori è un melodramma sensuale ed elegante, un viaggio iperbolico alla scoperta dei sentimenti e delle sensazioni, mentre fuori dall’appartamento dove i tre ragazzi si chiudono il mondo sta esplodendo. Un film di corpi e di ideali, con una colonna sonora da antologia. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Amazon Prime Video.

Casino Royale (2006)

Prima dell’enorme lavoro estetico di Skyfall, Casino Royale era senza dubbio il miglior film di James Bond, o almeno della versione moderna dell’agente segreto. Diretto da un Martin Campbell mai così in forma, Casino Royale è un mix praticamente perfetto di azione e dramma, in cui la Green interpreta una volta tanto una Bond-Lady non stereotipata, tutt’altro. Daniel Craig esordisce nel ruolo con una furia selvaggia ed affascinante, Mads Mikkelsen si rivela un antagonista magnetico e terrificante. Insomma, grande spettacolo e sentimenti forti per uno dei migliori blockbuster dell’era contemporanea. Disponibile su Google Play.

Dark Shadows (2012)

Dark Shadows: Il nuovo trailer italiano

La prima collaborazione con Tim Burton è la trasposizione cinematografica dell’omonima serie TV horror. Capitanata da un Johnny Depp altezzoso e geniale, questa versione di Dark Shadows si segnala però soprattutto per l’enorme presenza scenica della Green, una “villain” spietata e meravigliosamente coinvolgente. Non uno dei migliori film dell’autore eppure capace di intrigare, anche grazie a una messa in scena come sempre magistrale. Nel cast anche Michelle Pfeiffer e Jonny Lee Miller. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

300 - L’alba di un impero (2014)

300 - L'alba di un Impero: Il Nuovissimo Trailer Ufficiale Italiano - HD

Sequel dell’enorme successo di Zack Snyder, 300 - L’alba di un impero si rivela un pop-corn movie decisamente inferiore al primo episodio ma non per questo non godibile. Lo spettacolo è ben ritmato, le scene d’azione e di battaglia coinvolgenti, la presenza scenica del cast assicurata. Eva Green nel ruolo della guerriera assetata di sangue offre una performance fisica di indubbio impatto. Ci si diverte, Noam Murro mette in scena un B-Movie sgangherato ma giocosamente sanguigno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

Quello che non so di lei (2017)

Quello che non so di lei: Il trailer italiano del film - HD

Arriva la collaborazione con Roman Polanski in un dramma tutto al femminile giocato sulla differenza tra finzione e realtà, tra artificio e verità. Quello che non so di lei offre alla Green duetti con Emmanuelle Seigner, due attrici che sanno trasformare il rapporto tra i personaggi principali in un suadente gioco al massacro. Un film ambiguo e ipnotico, un thriller psicologico di ottima presa emotiva sullo spettatore. Almeno un paio di scene sanno davvero inquietare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision.