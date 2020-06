Da 5 Bloods, Spike Lee condivide un nuovo poster: "la nostra battaglia non è in Vietnam"

News Cinema

Spike Lee continua la sua battaglia contro il razzismo postando su Twitter un manifesto di Da 5 Bloods: Come fratelli dal messaggio fortemente politico.

A una settimana dal debutto su Netflix (quindi il 12 giugno), Spike Lee ci regala un altro bellissimo poster di Da 5 Bloods - Come fratelli, il suo nuovo film. L'ultimo era quello condiviso su Twitter nel Memorial Day, il giorno in cui negli Stati Uniti vengono ricordati e commemorati i soldati caduti durante tutte le guerre. Se ben ricordate, aveva un sapore decisamente politico, con quelle bombe con la faccia di Richard Nixon e un gruppo di manifestanti che protestavano in favore dei diritti degli afroamericani.

Il nuovo manifesto arriva in giorni di grande tensione per l'America, giorni di rivolte a sostegno del movimento Black Lives Matter e contro l'ingiusto destino toccato a George Floyd. Proprio per questo sul poster di Da 5 Bloods, si legge, a mo’ di chiamata alle armi: "La nostra battaglia non è in Vietnam". Sul suo account Twitter, dove ha postato il manifesto, Spike Lee ha scritto che le battaglie da combattere sono molte di questi tempi, a cominciare dalla lotta per la giustizia sociale.

Now Our Fight Is For Social Justice Plus Too Many Issues To List At This Moment In Time And Space. DA 5 BLOODS Streams On Netflix In Da Year Of Our Lawd 2020 June 12th. YA-DIG❓SHO-NUFF. And Dat’s Da “BLACK LIVES MATTER”,TRUTH,RUTH.💜💜💜💜 pic.twitter.com/3tcvYPlI10 — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 4, 2020

ll regista, nell'ultima settimana, ha fatto sentire la propria voce e il proprio dissenso con un video in cui ha alternato le immagini dell'arresto di George Floyd a quelle del suo Fa' la cosa giusta. Se sul poster vedete scritto Vietnam è perché Da 5 Bloods racconta la storia di quattro veterani di quel conflitto che tornano in Vietnam per cercare i resti del loro capitano. I protagonisti del film sono Delroy Lindo, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. e Chadwick Boseman.