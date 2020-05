Da 5 Bloods: prime foto dal set del film di Spike Lee, che sarà Presidente di Giuria di Cannes 2021

News Cinema

La nuova fatica del regista arriva direttamente su Netflix il 12 giugno e ha fra i 5 protagonisti afroamericani un sostenitore del Presidente Trump.

In questo momento Spike Lee sarebbe dovuto essere il Presidente di Giuria di Cannes. In un mondo senza il Coronavirus, questa mattina si sarebbe alzato e avrebbe visto i film del concorso della settantatreesima edizione, per poi discuterne con i suoi compagni di "missione" e prepararsi per il red carpet, dove avrebbe sfoggiato uno dei suoi originali look. E invece il regista è nella sua New York, parzialmente chiuso a casa come il resto del pianeta. Nonostante questo, oggi ci riserva una bella sorpresa: le foto del suo nuovo film Da 5 Bloods, che arriverà direttamente su Netflix il 12 giugno dal momento che le sale sono ancora ermeticamente chiuse. Gli scatti sono stati pubblicati da Vanity Fair e ci mostrano i 5 protagonisti Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis e Clarke Peters durante il viaggio di ritorno in Vietnam, dove rendono onore al loro glorioso comandante.

In uno scatto si vede anche il regista, che ha parlato del film in un'intervista al francese Le Point nella quale ha anche assicurato che guiderà la squadra che, durante il prossimo Festival di Cannes, giudicherà i film in concorso, come assicurato al direttore Thierry Fremaux ("Certo che sarò presidente della giuria di Cannes 2021, ne abbiamo parlato con Thierry e ci sarò. Vive la France!").

Ovviamente Lee ha parlato del film, dicendo che uno dei suoi obiettivi è mostrare l'impatto che la comunità afroamericana ha avuto sugli Stati Uniti, cosa che Donald Trump, che lui ama soprannominare Agent Orange, sembra ignorare del tutto: "Ecco perché Agent Orange dice: se non vi piace l'America ve ne potete andare… Che si fotta! Abbiamo costruito questo c… di paese! Siamo sempre stati a favore della nostra patria! E questo grande, magnifico paese non ha ancora mantenuto le promesse fatte alla gente di colore".

Nonostante le sue idee politiche e la sua avversione nei confronti di Mr. President, il regista ha comunque deciso di rendere uno dei personaggi di Da 5 Bloods un trumpiano convinto. "E’ una cosa che mi ha insegnato tanto tempo fa mia madre" - ha spiegato in proposito. "Non tutte le persone di colore sono uguali, hanno lo stesso aspetto e le stesse idee. Qui abbiamo un gruppo e volevo che ci fossero delle differenze fa questi uomini afroamericani. Non possono essere identici, sarebbe non solo stupido ma anche anti-drammatico (…) e comunque c'è una piccola minoranza di persone di colore che ha bevuto il Kool-Aid arancione. Per essere più drammatico il personaggio di Paul indossa addirittura il maledetto cappello MAGA".

Due precisazioni in merito a quest'ultima dichiarazione. Il cappello MAGA è il cappello da baseball, solitamente rosso, sfoggiato dal presidente e dai suoi sostenitori con su scritto Make America Great Again. Quanto al Kool-Aid, è un imbevibile intruglio a base di acqua e polverine di svariati gusti. Fra questi, of course, non manca l'arancia.