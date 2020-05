Da 5 Bloods: il nuovo film di Spike Lee in streaming su Netflix dal 12 giugno

News Cinema

Il nuovo lavoro del più famoso regista afroamericano, che avrebbe dovuto presiedere la Giuria del Festival di Cannes di quest'anno, sarà presto disponibile in esclusiva sulla piattaforma di Reed Hastings.

Spike Lee è senza dubbio uno dei più importanti autori del cinema americano contemporaneo, nonché un esponente di punta del cinema e della cultura afroamericani. Tra pochi giorni avrebbe dovuto ricoprire il prestigioso incarico di Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Cannes, ma come ben sappiamo il festival francese, quest'anno, non si terrà né in maggio né in luglio, e probabilmente sarà cancellato tout court.

Mentre la pandemia globale minaccia di tenere ancora chiusi i cinema ancora a lungo, gli appassionati della settima arte non possono fare altro che rivolgersi al mondo dello streaming: e proprio in streaming, in esclusiva su Netflix dal 12 giugno, sarà disponibile il nuovo film di Lee, che s'intitola Da 5 Bloods.

Interpretato da Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock, Jr., Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jean Reno, Chadwick Boseman, Jasper Pääkkönen, Johnny Trí Nguyễn, Lê Y Lan, Nguyễn Ngọc Lâm e Sandy Hương Phạm, Da 5 Bloods racconta la storia di quattro veterani afroamericani - Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - che ritornano in Vietnam alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro sepolto. I cinque, riuniti dal preoccupato figlio di Paul (Jonathan Majors), combattono le forze dell'uomo e della natura mentre affrontano le devastazioni durature dell'immoralità della guerra del Vietnam.

Da 5 Bloods è stato sceneggiato dallo stesso Lee con Danny Bilson, Paul DeMeo e Kevin Willmott. Questo è il suo teaser poster: