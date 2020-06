Da 5 Bloods - Come fratelli: la playlist ufficiale del nuovo film di Spike Lee

News Cinema

Da 5 Bloods è da oggi disponibile in streaming su Netflix. Intanto, potere ascoltare le canzoni contenute nel film, la colonna sonora originale e i commenti dello stesso Spike Lee ascoltando la playlist resa disponibile su Spotify.

Debutta oggi in streaming su Netflix il nuovo film di Spike Lee, Da 5 Bloods. Prima o dopo averlo visto, vi consigliamo di calarvi nelle atmosfere del film ascoltando la playlist ufficiale che è stata assemblata e resa disponibile su Spotify. Oltre alla colonna sonora originale, firmata da Terence Blanchard, nella playlist ufficiale di Da 5 Bloods ci sono anche le canzoni non originali che Lee ha voluto nel film, tra cui sei brani tratti da "What's Going On" di Marvin Gaye, che Spike Lee definisce "uno dei più grandi album di tutti i tempi". Già, perché a intervallare le tracce ci sono commenti dello stesso regista, che spiega il perché delle sue scelte.

Sempre su "What's Going On" e Marvin Gaye, per esempio, Lee prosegue dicendo che "Marvin è un santo. Una divinità. Quell'album ci sembrava come una precisa testimonianza di quegli anni. E sapevo che la musica avrebbe aiutato il racconto."

Da 5 Bloods racconta la storia di quattro veterani afroamericani - Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) e Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) - che ritornano in Vietnam alla ricerca di ciò che rimane del loro caposquadra, caduto in guerra (Chadwick Boseman) e di un tesoro sepolto. I quattro - cinque con il figlio di Paul (Jonathan Majors), che preoccuato per il padre li ha raggiunti, dovranno vedersela con le forze dell'uomo e della natura e affrontare le devastazioni durature dell'immoralità della guerra del Vietnam.