Da 5 Bloods - Come fratelli: il film da vedere e commentare insieme venerdì 19 giugno con SimulWatch

Spike Lee sbarca su Netflix più vitale e arrabbiato che mai. Appuntamento su SimulWatch venerdì 19 giugno alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 19 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Da 5 Bloods - Come fratelli, il nuovo film di Spike Lee che è da una settimana disponibile in streaming, in esclusiva, su Netflix.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Da 5 Bloods - Come fratelli e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi venerdì giugno alle 21:30.

La storia di questo nuovo film di Spike Lee racconta di quattro amici, veterani della guerra in Vietnam, che tornano nel paese asiatico dopo decine di anni per trovare e riportare a casa la salma del loro caposquadra, ma anche un tesoro sepolto che li aspetta dalla fine della guerra. Con un quinto elemento, il figlio di uno di loro preoccupato per il padre, attraverseranno la giungla e rievocheranno il passato allo scopo di capire meglio il presente, in un film che mescola costantemente i piani di lettura, parlando della realtà americana di oggi attraverso la rievocazione degli anni del conflitto in Vietnam, e mettendo in parallelo la violenza statunitense contro la popolazione locale e quella di allora e di oggi contro i neri d'America. Con la vitalità energica di cui Lee e capace, e mescolando avventura, azione, commedia e dramma in maniera esplosiva e caleidoscopica.



Da 5 Bloods - Come fratelli: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Miele.