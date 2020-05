Da 5 Bloods - Come fratelli: il bellissimo poster per il Memorial Day del film di Spike Lee

News Cinema

il regista condivide un manifesto accompagnato da un commovente e giusto messaggio in attesa dell'uscita del film su Netflix il 12 giugno.

Da 5 Bloods - Come fratelli è il nuovo film di Spike Lee, che in questo 2020 avrebbe dovuto essere il Presidente della Giuria Internazionale del Festival di Cannes. Dal 12 sarà disponibile su Netflix, e della storia di cinque veterani afroamericani che tornano in Vietnam per cercare cosa sia rimasto del loro capitano è uscito il trailer giusto una settimana fa. Ieri, invece, il regista ha voluto condividere con i suoi fan un poster speciale per il Memorial Day, il giorno in cui negli Stati Uniti vengono ricordati e commemorati i soldati caduti durante tutte le guerre. Il manifesto, bellissimo, è stato condiviso dal regista sul suo account Twitter e queste sono le parole che lo accompagnano: "In questo giorno rendiamo onore a quanti hanno sacrificato la propria vita per servire il nostro paese".

Il poster è dunque in linea con il messaggio del film, che ha l'obiettivo di mostrare l'impatto fondamentale che la comunità afroamericana ha avuto sugli Stati Uniti. Da notare le bombe con la faccia del Presidente Richard Nixon e, accanto al soldato sul cui elmo si vedono i protagonisti della storia, un nutrito gruppo di persone di colore che protesta armato dei famosi cartelli con su scritto "I am a Man" che sono uno dei simboli del movimento per i diritti civili degli afroamericani.

I protagonisti di Da 5 Bloods - Come fratelli sono Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis e Clarke Peters.