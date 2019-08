D23 Expo: The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e le altre serie di Star Wars che vedremo su Disney+

News Cinema

Kathleen Kennedy non ha certo risparmiato sorprese ai fan della manifestazione...

Nel nuovo canale di streaming che la Disney lancerà in America a partire dal prossimo 12 novembre sono state annunciate alla D23 Expo di Los Angeles ben tre serie dedicate all’universo di Guerre Stellari. A farlo Kathleen Kennedy, che da anni gestisce in prima persona la Lucasfilm.

Già pronta e l’attesissima The Mandalorian, di cui è stato presentato in anteprima mondiale il trailer. Saliti sul palco a raccontarla sono stati lo sceneggiatore, produttore, creator e regista Jon Favreau, accompagnato dal creator di Clone Wars Dave Filoni. I due hanno raccontato come è nata l’idea dello show, quando più di dieci anni prima si sono incontrati nel ranch di George Lucas mentre avevano finito rispettivamente Iron Man e Clone Wars. Nel tono delle immagini e nelle parole dei due artisti si intuisce facilmente che The Mandalorian mescolerà l’universo di Gerre Stellari con l’epica dei western classici. A salutare il pubblico della Hall23 sono saliti anche i membri del cast Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers e Taika Waititi, che ha diretto un episodio.

Diego Luna e Alan Tudyk sono invece arrivati perché come noto riprenderanno i ruoli di Cassian Andor e K-2SO che hanno interpretato in Rogue One: A Star Wars Story in una serie ancora senza titolo ufficiale dedicata alle avventure di spia di Cassian Andor. La vera sorpresa del panel è arrivata però quando la Kennedy ha chiamato sul palco Ewan McGregor, il quale ha finalmente ufficializzato che tornerà a vestire i panni di Obi-Wak Kenobi in uno show a lui dedicato le cui riprese inizieranno nel 2020. Le sceneggiature dei vari episodi sono state già terminate.