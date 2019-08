D23 Expo: presentato al pubblico Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker

News Cinema

Le nuove immagini viste in anteprima hanno riservato una possibile grossa sorpresa...

Se l’attesa per Star Wars Episode IX: l'ascesa di Skywalker era già enorme, la presentazione del film alla D23 Expo 2019 organizzata come sempre all’Anaheim Convention Center dalla Disney scatenerà il delirio e le teorie più disparate dei milioni di fan in tutto il mondo. Sì, perché alla fine del nuovo teaser – che all’inizio riassume in maniera commovente tutti e nove i film della saga - presentato in anteprima mondiale si può intuire che...[POSSIBILE SPOILER!!!] il percorso intrapreso dall’eroina della nuova trilogia Rey alla conquista della Forza potrebbe passare anche dal Lato Oscuro…

Oltre al nuovo footage il regista J.J. Abrams ha regalato al pubblico in delirio anche il poster ufficiale del film, ideato nel più classico stile di Guerre Stellari: le luci della galassia, il duello a colpi di spade laser e ovviamente la minaccia oscura che incombe sul destino di tutti i personaggi.

Oltre al regista – tornato dopo aver diretto Episodio VII: Il risveglio della forza, ancora oggi il maggior incasso della storia del cinema americano – sono venuti sul palco i membri principali del cast: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran e Billy Dee Williams, tornato nella parte di Lando Calrissian. Insieme hanno reso omaggio a una delle icone più fulgide della storia di Star Wars, quella di Carrie Fisher. Come noto l’attrice comparirà anche in The Rise of Skywalker grazie a del girato non utilizzato nei precedenti episodi, soprattutto quello diretto da Abrams.