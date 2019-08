D23 Expo: presentati Jungle Cruise e la prima immagine di Cruella con Emma Stone

News Cinema

Tra film in live-action della Disney anche Maleficent: La Signora del male e soprattutto Mulan.

Ci sarà da divertirsi con Jungle Cruise. Non soltanto grazie all’avventura, agli effetti speciali e all’azione del nuovo film Disney ispirato all’attrazione del parco divertimenti. A giudicare dalla presentazione fatta alla D23 Expo il film diretto da Jaume Collet-Serra ci regalerà anche una spassosa “battaglia tra sessi” combattuta dai due protagonisti Dwayne Johnson/Frank ed Emily Blunt/Lily Houghton. La coppia di attori presentatasi in pompa magna sul palco della Hall23 – lui sulla barca protagonista del film, lei pochi minuti dopo su una lussuosa auto d’epoca – ha addirittura regalato al pubblico un doppio trailer, ognuno dei quali montato perché uno dei due personaggi sovrasti l’altro come motore principale della vicenda e dell’intrattenimento. “Ci siamo ispirati a classici dell’avventura come Indiana Jones o La regina d’Africa – ha commentato Johnson. La Blunt ha adoperato come altro termine di paragone anche All’inseguimento della pietra verde, cult-movie di Robert Zemeckis con Michael Douglas e Kathleen Turner.

Il secondo film presentato al pubblico dalla Disney è stato Maleficent: Signora del Male. “Sono voluta tornare in questo ruolo perché mi ispira – ha dichiarato Angelina Jolie – Il sequel racconta che la diversità deve essere abbracciata come punto fi forza invece che debolezza, e che la famiglia è un qualcosa che scegliamo molto più di quando lo facciano il sangue o la razza.” Insieme alla confermata Elle Fanning sono salite sul palco anche le due “new entry” di lusso costituite dalla grande Michelle Pfeiffer e da Chiwetel Ejiofor. Per quanto riguarda le immagini, abbiamo potuto vedere una scena del film con un banchetto che finisce piuttosto male – se ne vedono frammenti nel primo trailer rilasciato – e un teaser che promette effetti speciali e azione poderosi.

Così come tanta azione e sentimenti vibranti promette la versione in live-action di Mulan. La regista Niki Caro ci ha regalato un paio di brevi scene inedite e un nuovo teaser montato appositamente per il pubblico della D23 Expo: l’effetto della combinazione di immagini e musica è stato poderoso, facendo in modo che Mulan sia diventato immediatamente uno dei nostri film più attesi per il 2020.

E’ arrivata infine la prima immagine ufficiale di Cruella, le cui riprese sono appena iniziate a Londra. Un simpatico videomessaggio della protagonista Emma Stone e di un magnifico Dalmata hanno deliziato il pubblico. E’ stato svelato poi che il film sarà ambientato negli anni ’70, come conferma la primissima immagine ufficiale rilasciata dalla Disney che vi proponiamo qui sotto. Enjoy!