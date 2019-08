D23 Expo: presentata la nuova serie di High School Musical che andrà su Disney+

News Cinema

Lo show è ambientato nella scuola dove è stato girato l'originale con Zac Efron e Vanessa Hudgens.

Uno degli show più attesi del panel che la D23 Expo 2019 ha dedicato alla nuova piattaforma di streaming Disney+ è stato sicuramente High School Musical: The Musical: The Series, di cui è stato presentato in anteprima il divertentissimo e scatenato trailer.

Dopo che i giovani attori dello show hanno aperto le danze con un numero dal vivo dove hanno cantato una delle canzoni della colonna sonora, Kevin Mayer di Disney Channel ha raccontato l’idea che ha ispirato i dieci episodi della nuova serie: nel liceo High East dove è stato girato l’High School Musical originale con Zac Efron e Vanessa Hudgens non è mai stato realizzato uno show musicale dedicato ad esso. Ecco che l’idea di portare nuovamente sul palco lo spettacolo iconico scatenerà rivalità, voglia di eccellere e ovviamente romantiche love story tra gli studenti del liceo che decidono di partecipare alle audizioni per lo spettacolo musicale.

Tra i nuovi giovani attori che saranno protagonisti di High School Musical: The Musical: The Series troviamo Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Sofia Wylie e Matt Cornett. Il prodotto andrà in onda su Disney+ a partire dal prossimo 12 novembre, giorno in cui il canale di streaming sarà ufficialmente lanciato.