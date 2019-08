D23 Expo: l'animazione di Frozen II e dei film Pixar ha entusiasmato il pubblico della Disney Convention

News Cinema

Oltre a Onward e Soul è stato presentato anche Raya and the Last Dragon.

Possiamo garantirvelo fin da ora: l’accoppiata Disney/Pixar ci regalerà nel prossimo futuro film d’animazione capaci di garantire spettacolo ma soprattutto emozioni forti.

La D23 Expo che come da tradizione di tiene all’Anaheim Convention Center ha permesso alle due compagnie di presentare i suoi nuovi prodotti. Il più atteso è senza dubbio Frozen II, sequel del lungometraggio che sei anni fa è diventato il film d’animazione più redditizio della storia del cinema con 1.276 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. La presentazione di Frozen II ha portato sul palco della Hall23 i doppiatori principali: Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf) e Jonathan Groff (Kristoff) si sono esibiti in un numero musicale dal vivo che ha entusiasmato i migliaia di fan di cui era composta la platea. Sono stati poi presentati anche Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown, che doppieranno rispettivamente la mamma delle due protagoniste e un soldato che i personaggi incontreranno nel loro percorso. Anche la nuova clip mostrata al pubblico promette delle performance musicali forse ancora più entusiasmanti dell’originale.

La Disney ha poi regalato le prime immagini del suo prossimo progetto cinematografico, Raya and the Last Dragon. Al centro della vicenda una ragazza-guerriero convinta che esista ancora un ultimo drago, animale magico in grado di ristabilire l’ordine nel regno di Kumandra, devastato dalla guerra. Grazie a quanto potuto vedere in anteprima le ambientazioni del film si presentano come spettacolari e insieme votate al realismo della definizione. Tra i doppiatori di Raya ci sarà anche Awkwafina, che darà voce al drago Sisu.

I Pixar Animation Studios hanno portato i due progetti che usciranno nel 2020, e cioè prima Onward e successivamente Soul. Moltissima l’attesa per entrambi. Dagli otto minuti mostrati al pubblico Onward appare come un viaggio fortemente emozionale quello intrapreso dai due fratelli Ian e Barley per riportare in vita almeno per un giorno il loro padre deceduto. A doppiare i due protagonisti sono rispettivamente Tom Holland e Chris Pratt, mentre loro madre avrà la voce di Julia Louis-Dreyfus. Nel cast anche Octavia Spencer.

Soul racconta invece la storia di Joe Gardner, maestro di musica in una scuola qualsiasi che sogna da sempre di diventare un pianista jazz. Nello stesso giorno in cui ci riesce un incidente lo porta indietro nel posto dove le anime vengono addestrate a essere individui con personalità specifiche. Le immagini mostrate in anteprima assoluta garantiscono riflessioni importanti e sentimenti forti, nella miglior tradizione della compagnia che ci ha regalato Up e Inside Out. Il cast di doppiatori è composto tra gli altri da Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad e Daveed Diggs. Un altro elemento di enorme interesse attinente a Soul è che le musiche saranno composte dal grande jazzista Jon Batiste e dalla coppia Trent Reznor/Atticus Ross, vincitrice dell’Academy Award per The Social Network.