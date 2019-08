D23 Expo: Kit Harington confermato nel cast di The Eternals

News Cinema

I Marvel Studios hanno anche annunciato che Black Panther II uscirà il 6 maggio 2022.

La notizia che Kit Harington sarebbe entrato nell’universo cinematografico della Marvel circolava da qualche ora. Al D23 Expo durante il panel dedicato ai prossimi cinecomic della compagnia è arrivata l’ufficialità: l’attore amato dal pubblico di tutto il mondo per il ruolo di Jon Snow ne Il trono di Spade avrà il ruolo di Dane Whitman in The Eternals. Non uno dei supereroi protagonisti dunque. Anche Gemma Chan e Barry Keoghan sono stati confermati nel cast di attori che comprende già tra gli altri Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden (anche lui in Game of Thrones nel ruolo di Robb Stark, “fratellastro” di Jon), Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani e molti altri. I costumi degli Eterni sono stati rivelati da un disegno/concept art alla fine della presentazione del film.

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha poi chiamato sul palco Ryan Coogler per lasciare a lui il compito di ufficializzare l’uscita nei cinema di Black Panther II: il sequel dell’enorme successo del primo cinecomic candidato all’Oscar come miglior film arriverà nelle sale il 6 maggio 2022. La terza e ultima produzione Marvel presentata al panel dei film targati Disney è stato Black Widow. Oltre a un video di saluto dal set londinese che comprendeva i tre protagonisti Scarlett Johansson, Florence Pugh e David Harbour, il pubblico della Hall23 ha anche visto un trailer leggermente più esteso (e ironico) di quello presentato all’ultimo Comic Con di San Diego lo scorso luglio.