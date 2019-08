D23 Expo: il remake in live atcion di Lilli e il Vagabondo e gli altri film originali che vedremo su Disney+

News Cinema

Al panel del nuovo canale streaming sono stati presentati molti nuovi progetti.

Al Panel della D23 Expo 2019 dedicato all’attesissimo nuovo canale di streaming Disney+ - in America verrà lanciato il prossimo 12 novembre – sono stati presentati alcuni film realizzati direttamente per la piattaforma.

Il piatto forte non poteva che essere il reboot in live-action di Lilli e il vagabondo, capolavoro d’animazione targato 1955. Al pubblico n delirio è stato presentato in anteprima mondiale il novo trailer, che riprende alcuni dei momenti iconici dell’originale. I due cagnolini protagonisti verranno doppiati rispettivamente da Tessa Thompson e Justin Theroux, mentre in carne e ossa troveremo un cast di supporto da Kiersey Clemons, Nicole Brown, Denedict Wong, Thomas Mann e il veterano Sam Elliott. Janelle Monae si è occupata di ri-arrangiare le canzoni classiche e comporne di nuove per il reboot.





A solleticare la curiosità del pubblico ha poi pensato Noelle, commedia delle feste che vede Anna Kendrick interpretare la sorella del nuovo, inetto Babbo Natale interpretato da Bill Hader. Quando quest’ultimo diventa irreperibile pochi giorni prima delle feste, tocca a Noelle lanciarsi alla sua ricerca accompagnata dalla nonnina, che ha il volto leggendario di Shirley MacLaine. Il primo trailer del film ha evidenziato buoni sentimenti e comicità dallo spirito puramente natalizio.

Togo vede invece protagonisti il quattro volte candidato all’Oscar Willem Dafoe, l’eclettica Julianne Nicholson ma soprattutto un cucciolo troppo piccolo per diventare un cane da slitta, che non demorde perché questo è il suo sogno. Il trailer del film ha regalato al pubblico i paesaggi meravigliosi dell’Alaska e una storia che commuoverà il pubblico di tutte le età.

Commedia dolceamara con molti momenti musicali si è invece rivelato Star Girl, che vede protagonista la giovane e lanciatissima Grace WanderWaal nei panni di una ragazza anticonformista e pura di cuore che insegnerà al suo miglior amico a essere se stesso nonostante il giudizio degli altri. Nel cast anche il veterano Giancarlo Esposito. Altro prodotto degno di interesse si è rivelato Timmy Failure: Mistakes Were Made, film per ragazzi dove un undicenne è convinto di essere il miglior detective al mondo e si lancia in investigazioni spregiudicate insieme al suo miglior amico…imaginario: un gigantesco orso bianco.