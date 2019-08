D23 Expo: Forky Asks a Question e tutta l'animazione originale che vedremo su Disney+

News Cinema

Dal personaggio di Toy Story 4 a Clone Wars a Monsters at Work: ce n'è per tutti i gusti!

Il panel della D23 Expo 2019 dedicato a Disney+ ha portato in primo piano un numero incredibile di serie d’animazione che Disney, Pixar, Marvel e Lucasfilm hanno messo in produzione.

Forky Asks a Question della Pixar è una serie di cortometraggi “educativi” che vedono protagonista il poetico “giocattolo” comparso per la prima volta in Toy Story 4: a lui il compito di spiegare ai più piccini alla sua maniera del tutto originale stralunata alcune lezioni fondamentali per crescere. Il primo dei lavori presentato alla convention di Los Angeles è stato quello in cui Forky tenta di imparare cosa sia il denaro. A presentarlo il doppiatore del personaggio animato, il geniale Tony Hale.

Sempre della stessa casa di produzione è poi arrivato Monsters At Work, spin-off del mitico Monsters & Co. Nella nuova serie animata protagonisti saranno l’appena laureato Tylor Tuskmon (doppiato da Ben Feldman) e sua madre (la voce è di Aisha Tyler). Quando il ragazzo si appresta a entrare nel mondo del lavoro per spaventare i piccini di ogni dove, ecco che un cambio radicale di politica aziendale gli stravolge la vita: adesso i piccoli bisogna farli ridere! Come si adatterà Tylor alla nuova occupazione? Nella serie ritroveremo anche i leggendari Mike e Sully, ancora doppiati da Billy Crystal e John Goodman.

Il capo della Marvel Studios Kevin Feige ha invece presentato What If…?, dove praticamente tutte le star del MCU torneranno a doppiare i loro supereroi. La serie animata racconterà di storie alternative, alterate rispetto a quelle che conosciamo dai film soltanto per piccoli ma fondamentali particolari. Per esempio Hayley Atwell è arrivata sul palco per ufficializzare in anteprima mondiale le il suo personaggio Peggy Carter diventerà finalmente Captain Britain. Perle altre sorprese di un nuovo e sorprendente MCU animato vi rimandiamo alla visione su Disney+…

Dalla Lucasfilm, in particolare da Kathleen Kennedy, è invece arrivata la notizia che una nuova stagione di Star Wars: Clone Wars sarà disponibile su Disney + a partire dal febbraio 2020.