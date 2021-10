Cyrano: il trailer del musical con Peter Dinklage nella selezione ufficiale del Festival del Cinema di Roma

News Cinema

Tra i molti e interessanti titoli annunciati dalla Festa del Cinema di Roma che aprirà i battenti il 14 ottobre c'è anche il musical Cyrano dal dramma di Rostand, diretto da Joe Wright con Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr. e Ben Mendelsohn. Ecco il trailer ufficiale.

È un Cyrano decisamente inedito per tutti gli appassionati del celebre dramma di Rostand, quello che Joe Wright porterà in anteprima alla Festa del cinema di Roma e di cui vi mostriamo il trailer ufficiale.





Intanto è un musical (ma non vi preoccupate, le parti recitate sono pari o superiori a quelle cantate) e nel ruolo dell'infelice spadaccino dal grosso naso (qui sostituito dalla bassa statura), innamorato infelicemente di Rossana c'è Peter Dinklage, mentre in quello del cadetto da lei amato a cui presta le parole per sedurla c'è un giovane attore nero, Kelvin Harrison Jr.

La storia, romantica e tragica, è però la stessa. Nel cast c'è anche Ben Mendelsohn, mentre la bella preziosa Rossana è Haley Bennett. In America Cyrano uscirà al cinema il 31 dicembre, da noi non sappiamo ancora ma sarà distribuito da Eagle Pictures.