Cuori nella tormenta: il film da vedere e commentare insieme martedì 20 ottobre con SimulWatch

È del 1984 la commedia Cuori nella tormenta, in cui il regista Enrico Oldoini dirige Carlo Verdone, Lello Arena e Marina Suma. L'appuntamento su SimulWatch è per martedì 20 ottobre alle 21.

La visione condivisa di martedì 20 ottobre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è una commedia italiana del 1984. Cuori nella tormenta segna l'esordio alla regia di Enrico Oldoini, prolifico sceneggiatore di commedie degli anni 70, 80 e 90 che ha scritto molti più film di quanti ne abbia diretti. Cuori nella tormenta è da lui anche sceneggiato insieme a Furio Scarpelli, Ettore Scola e Carlo Verdone. Quest'ultimo avrebbe dovuto inizialmente intepretare il personaggio andato poi a Lello Arena, mentre il suo era stato pensato per Francesco Nuti.

L'appuntamento per vedere tutti Cuori nella tormenta e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per martedì 20 ottobre alle 21.

Ambientato tra La Spezia e Portovenere, Cuori nella tormenta racconta la movimentata storia di Walter, romano, bullo e pieno di sé, e Raffaele, napoletano, romantico e credulone. Walter è un sottufficiale di marina e Raf è un cuoco di bordo; diventano grandi amici ma sfortunatamente si innamorano, senza saperlo, della stessa ragazza Sonia, la quale preferisce il più brillante Walter. La ragazza non ha il coraggio di rivelarlo a Raf il quale crede invece che lei lo ami alla follia.

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Trafficanti.