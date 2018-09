Cumberbatch e Gyllenhaal insieme nel thriller Rio, ma a dirigere non c'è più Guadagnino

La notizia della prima collaborazione per i due attori non è nuova. Jake Gyllenhaal e Benedict Cumberbatch divideranno la scena nel thriller Rio, storia di due amici che si ritrovano dopo tanto tempo a Rio De Janeiro dove uno è diventato un facoltoso businessman e l'atro un apprezzato giornalista. Scritta da Steven Knight, la sceneggiatura prevede anche una forte presenza femminile per cui sembra sia confermata Michelle Williams. A un certo punto Luca Guadagnino era entrato in trattativa con la produzione del film (gli stessi Cumberbatch e Gyllenhaal figurano come produttori), ma evidentemente ha rinunciato preferendo altri progetti. Nel tedesco Edward Berger è stata trovata l'alternativa a Guadagnino. Berger ha già diretto Cumberbatch nella serie Patrick Melrose, oltre ad avere in curriculum la regia di cinque episodi di Deutschland 83 e tre di The Terror.