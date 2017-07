Cult of Chucky: trailer "per tutti" e trailer red band del settimo film della serie della bambola assassina

Chucky è nato nel 1988, con il primo La bambola assassina, diretto da Tom Holland ma scritto da Don Mancini.

Il primo sequel, La bambola assassina 2, di John Lafia, è del 1990, seguito a ruota dal capitolo 3 di Jack Bender.

Qualche anno di lontananza dagli schermi, anche perché non è che i sequel fossero capolavori, ed ecco che nel 1998 Ronny Yu rilancia, omaggiando La moglie di Frankenstein, e dirigendo La sposa di Chucky.

Inevitabile che arrivasse un figlio: del 2004 è Il figlio di Chucky, firmato proprio da Don Mancini che poi, nel 2013, si è ripetuto con La maledizione di Chucky.

Ora è arrivato il momento del settimo film con protagonista l’inquientante bambolotto psicopatico che, in originale, ha la voce di Brad Dourif: debutterà in home video e in VOD il prossimo 3 ottobre Cult of Chucky, che vede ancora Mancini dietro la macchina da presa.

La trama del film riprende lì dove La maledizione di Chucky si era interrotto, con Nica Pierce (interpretata da Fiona Dourif, la figlia di Brad) chiusa nel manicomio criminale in cui era stata relegata dopo che Chucky aveva sterminato la sua famiglia facendo ricadere la colpa su di lei. Oramai, dopo quattro anni, la ragazza si è convinta di essere pazza e di essersi inventata tutto, soprattutto Chucky, fino a che un incauto psichiatra le mette in braccio… una bambola, a scopo terapeutico. E indovinate chi è, quella bambola?

Di Cult of Chucky è disponibile anche un trailer red band: se siete impressionabili, guardate da un’altra parte.