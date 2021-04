Cuban Dancer di Roberto Salinas: in anteprima al cinema per la Giornata Internazionale della Danza

News Cinema

Dopo essere stato presentato ad Alice nella città alla Festa del Cinema di Roma e aver vinto premi al Miami International Film Festival e al San Francisco International Film Festival, sarà presentato in anteprima al cinema il 29 aprile 2021 in occasione della Giornata Internazionale della Danza e il 3 e 4 maggio come uscita evento, distribuito da Istituto Luce - Cinecittà il film Cuban Dancer, prodotto da Indyca con Rai Cinema, con Alexis Francisco Valdes Martinez, Alexis (Titico) Valdes Quer, Mayelin Valdes Martinez.

La trama e il trailer di Cuban Dancer

Alexis, 15 anni, è un talentuoso studente della Scuola Nazionale di Balletto di Cuba. Passa le sue giornate a provare chassé e entrechat con la sua ragazza e compagna di danza Yelenia. Tuttavia, quando i suoi genitori decidono di trasferirsi in Florida per ricongiungersi alla sorella, il suo felice mondo adolescenziale viene sconvolto. È costretto a lasciare Cuba, i suoi compagni di scuola, i suoi parenti e la sua amata fidanzata. Immerso nella nostalgia per la sua amata Cuba e di fronte ai continui rifiuti ricevuti, Alexis si sente perso e solo. Quando finalmente viene accettato dalla prestigiosa scuola di Harid Ballet, si trova a dover ricominciare tutto da capo.