Cuba Gooding Jr. accusato di aver stuprato una donna

L’attore premio Oscar Cuba Gooding Jr è accusato da una donna di averla stuprata due volte nel 2013.

Un altro attore viene accusato di violenza. Cuba Gooding Jr, premio Oscar come attore non protagonista per Jerry Maguire, è accusato da una donna di averla stuprata per due volte nel 2013, come descritto in un denuncia civile depositata poche ore fa. La donna, ancora anonima, dichiara che il fatto è successo in una stanza di hotel di New York in cui l’attore alloggiava, dopo che i due si erano incontrati in un locale del Greenwich Village.

Gooding Jr avrebbe invitato la donna e una sua amica per bere una cosa al The Mercer Hotel di SoHo, chiedendole di salire nella sua stanza nel momento in cui le due arrivarono insieme, così che lui potesse cambiarsi d’abito. Secondo la denuncia, la donna avrebbe insistito nel lasciare la stanza per tornare nella lobby dalla sua amica, una volta che lui si era iniziato a spogliare di fronte a lei. A quel punto l’attore avrebbe chiuso la porta, spingendola sul letto e toccandola “in maniera inappropriata e senza consenso”. La donna sostiene a quel punto di essere stata stuprata, “nonostante le ripetute suppliche di fermarsi”.

L’avvocato di Cuba Gooding Jr, Mark Jay Halter, nega ogni accusa nei confronti del suo cliente. “Non abbiamo mai ricevuto la denuncia, ma le insinuazioni sono completamente false e ingiuriose”. La donna chiede un processo e una non specificata richiesta compensatoria in denaro per “i danni subiti”. Non è la prima accusa di questo tipo per l’attore, che deve difendersi da sei denunce per abuso sessuale e molestie. Lo scorso anno si è dichiarato non colpevole riguardo alle accuse di aver molestato tre differenti donne in alcune situazioni verificatesi in nightclub newyorkesi nel corso del 2018.