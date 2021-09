Cry Macho - Ritorno a casa: il trailer italiano e il poster ufficiale del nuovo film di e con Clint Eastwood

News Cinema

Ispirato all'omonimo romanzo di N. Richard Nash, anche co-sceneggiatore del film, Cry Macho - Ritorno a casa di Clint Eastwood sarà nei cinema italiani dal 2 dicembre 2021, distribuito da Warner Bros. Pictures

Vi presentiamo oggi il trailer e il poster italiani ufficiali di Cry Macho - Ritorno a casa, il nuovo film diretto e interpretato dal Premio Oscar Clint Eastwood.

Nel film Eastwood, anche produttore della pellicola, interpreta il ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l'incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l'improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l'allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto.



Cry Macho - Ritorno a Casa: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il film, ispirato al romanzo "Cry Macho" di N. Richard Nash, anche co-sceneggiatore della pellicola, vede nel suo cast anche Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo, Rafo, al suo debutto cinematografico, Natalia Traven in quello di Marta, Dwight Yoakam che interpreta l'ex impiegato di Mike, Howard Polk. Tra gli interpreti del film anche Fernanda Urrejola nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojas in quello di Aurelio.





Cry Macho sarà distribuito in tutto il mondo dalla Warner Bros. Pictures. L'uscita nei cinema italiani è prevista per il 2 dicembre 2021.