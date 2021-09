Cry Macho: Clint Eastwood torna in sella in una featurette del film

News Cinema

E’ arrivata una featurette di Cry Macho con immagini del dietro le quinte del film e Steven Spielberg e altri volti illustri di Hollywood che parlano del regista, che torna in sella e indossa nuovamente il cappello da cowboy.

Aspettiamo con grande trepidazione il nuovo film di Clint Eastwood Cry Macho, nel quale l'iconico attore e regista torna a indossare il cappello da cowboy dopo aver interpretato un corriere per il cartello di Sinaloa ne Il Corriere - The Mule.

Nell'adattamento dell'omonimo romanzo di N. Richard Nash, Clint è un ex campione di rodeo e addestratore di cavalli che viene incaricato dal suo ex capo di riportare il figlio (Eduardo Minett) dal Messico al Texas. Durante il viaggio, il vecchio e il ragazzo faranno amicizia e vivranno inaspettate avventure, come si vede anche dal trailer ufficiale arrivato a inizio agosto.

Oggi abbiamo una featurette di Cry Macho, che si arricchisce dei commenti di illustri personaggi di Hollywood, in primis Steven Spielberg, che dice: "Tutti riconosciamo Clint come icona nazionale". Poi arriva Mel Gibson, secondo il quale Eastwood riesce a parlare al cuore dell'America. Per Hilary Swank, a cui il regista ha fatto vincere l'Oscar con Million Dollar Baby: "Fa film da talmente tanto tempo che ormai si fida del suo istinto". Insieme a scene del trailer vediamo quindi alcune immagini del dietro le quinte, per esempio Clint Eastwood che torna in sella a un cavallo. A questo proposito il produttore Tom Moore commenta: "La cosa che tutti adorano vedere è Clint con il cappello da cowboy e a cavallo. Non monta a cavallo da Gli spietati. Il primo giorno che abbiamo girato la scena, tutti i membri della troupe erano davvero elettrizzati, è stato in momento speciale: era di nuovo in sella". Infine Moore spiega che in Cry Macho c'è anche posto per l'amore e per una serie di momenti leggendari tipici dei film di Eastwood.

Ecco dunque la featurette di Cry Macho, che negli Stati uniti uscirà il 22 ottobre, seguita dal trailer del film.