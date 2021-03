Cry Macho: annunciata la data di uscita del film di Clint Eastwood

News Cinema

Il nuovo film da regista e da attore del novantenne Clint Eastwood, che si intitola Cry Macho, ha finalmente una data d'uscita, e l'attesa non è poi così lunga.

Fra tanti slittamenti di importanti uscite cinematografiche, siamo lieti di annunciare che Cry Macho, nuovo film di Clint Eastwood, conquisterà le sale USA nel mese di ottobre, per la precisione il 22. Lo comunica la Warner Bros., da tempo affezionata al regista quasi novantunenne.

Cry Macho segue di due anni Richard Jewell e di tre Il corriere - The Mule, entrambi ispirati, come tanti altri lavori di Eastwood, a storie vere. Stavolta alla base del film c'è un romanzo omonimo del 1975 scritto da N. Richard Nash, che ne ha tratto una sceneggiatura prima di morire insieme a Nick Schenk, vincitore di un Oscar grazie al copione di Gran Torino. A un certo punto, precisamente nel 2011, il progetto era stato accostato a Brad Furman e soprattutto ad Arnold Schwarzenegger, che avrebbe dovuto impersonare il protagonista.

Interprete principale di Cry Macho sarà lo stesso Clint Eastwood, nel ruolo di una ex star del rodeo nonché allevatore di cavalli che viene incaricato di riportare a casa dal padre, negli States, un ragazzo, sottraendolo così alla madre alcolizzata. Il viaggio sarà per entrambi una perigliosa avventura, in cui l'allevatore troverà una redenzione personale nell'insegnare al suo giovane e nuovo amico che cosa significa essere un brav'uomo. Nel cast ci sono anche Eduardo Minett e Dwight Yoakam.

Le atmosfere sono quelle di un western, l'ambientazione è il 1978 e non vediamo l'ora di assaporare il mitico ringhio del nostro amato Clint, per cui l'età è solo un concetto e il set un luogo familiare da non abbandonare mai.