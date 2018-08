Cruise: il trailer della stilosa teen comedy anni '80 con Emily Ratajkowski

Si vedono un manifesto dei Cure, pantaloni rosa a palloncino, assaggi di break dance, insegna al neon e teste piene di gel nel gustoso trailer originale di Cruise, che non è la solita commedia sentimentale nella quale una lei di buona famiglia di innamora di un lui più birbantello e di umili origini. A parte l'ambientazione anni '80, che va sempre di moda, il film ammicca anche a Grease e a La febbre del sabato sera e, nelle dinamiche e nei dialoghi della famiglia del protagonista seduta a tavola, fa pensare anche a certe commedie di David O. Russell.

Questa complessità questa varietà sono presto spiegate: il film è scritto e diretto da Robert D. Siegel, che ha ben sceneggiato The Founder e The Wrestler, e che ha diretto la commedia drammatica Big Fan che nel 2009 ha avuto un notevole riscontro al Sundance.

A interpretare i due protagonisti di Cruise sono Spencer Boldman - conosciuto per il ruolo di Adam Davenport nella serie Lab Rats - ed Emily Ratajkowski, che non è solo una modella ma anche un'attrice, che abbiamo visto per esempio ne L'amore bugiardo - Gone Girl e nel recente Come ti divento bella, e che ha divisto con Natalie Dormer il set di In Darkness.

Ecco la sinossi ufficiale di Cruise, che uscirà nelle sale americane e on demand il prossimo 28 settembre:

Siamo nell’estate dell’87 e Gio, un ragazzo italiano del Queens, pensa solamente alle automobili e alle ragazze. Gio crede di aver capito tutto, fino a quando non incontra Jessica, una graziosa ragazza ebrea di Long Island a cui piace andare in segreto dalla parte sbagliata della strada per provare emozioni proibite. Sguardo affettuoso alla cultura giovanile di un’epoca passata, Cruise celebra le gioie delle muscle car, dei cercapersona Motorola e delle infinite notti d’estate.