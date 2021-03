Cruella, nuovo teaser e immagini del film con Emma Stone su Crudelia De Mon

News Cinema

L'origin story di Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone si mostra ancora con un nuovo teaser Disney e tre ulteriori immagini.

Si mostra con un nuovo trailer teaser Cruella con Emma Stone, scatenata origin story di Crudelia De Mon, una delle villain più amate dell'universo Disney: in questo teaser del film di Craig Gillespie, in uscita in sala il 21 maggio, Crudelia muove i primi passi nella cattiveria e nella provocazione "artistica", spronata da una mentore che ha le fattezze altrettanto severe di Emma Thompson. Gustiamoci questo ulteriore assaggio di un minuto di Cruella, poi guardiamo le nuove immagini diffuse. Leggi anche I 60 anni della Carica dei 101 e 5 motivi per cui è un film importante Cruella: Sneak Peek in italiano - HD

Cruella con Emma Stone, le nuove foto e la trama dell'origin story di Crudelia De Mon

Mentre guardate le tre nuove immagini diffuse di Cruella con Emma Stone, prendiamo in esame la trama del lungometraggio, prequel alle vicende che tutti conosciamo raccontate in La carica dei 101 (film che, lo ricordiamo, nel 2021 compie ben 60 anni!). Estella De Vil (questo il vero nome di Cruella), truffatrice ambiziosa, sogna di diventare fashion designer nella Londra punk-rock dei primi '70, già accompagnata da due dilettanteschi ladri che saranno poi sempre al suo fianco, Orazio e Gaspare. Sarà l'inconto con la baronessa von Hellman (Emma Thompson), a capo di una celebre casa di moda, a dare una svolta alla vita di Estella, attivandole tuttavia anche quel lato sadico e vendicativo che la porterà a diventare la mitica Crudelia De Mon...