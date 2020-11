Cruella, il biopic su Crudelia De Mon con Emma Stone è "una grande produzione", garantisce Mark Strong

News Cinema

Mark Strong, nel cast di Cruella, bizzarra origin story di Crudelia De Mon interpretata da Emma Stone, ci racconta la sua esperienza sul set. Ma quando e dove uscirà il film?

E' da un po' che non sentiamo parlare di Cruella con Emma Stone, origin story di una delle villain Disney più amate di sempre, la Crudelia De Mon di La carica dei 101: le riprese del film di Craig Gillespie però sono terminate un anno fa, e siamo in attesa di sapere se ne sarà confermata l'uscita cinematografica nel maggio 2021 (prima ancora dell'emergenza Covid, il film era stato già rimandato dall'originale data del dicembre 2020). Mentre attendiamo conferme, Mark Strong ha discusso del suo impegno nel cast, nei panni di un non meglio precisato "Boris". L'attore ne ha parlato con Collider: Leggi anche Cruella con Emma Stone: tutto quello che sappiamo sul film Disney dedicato a Crudelia De Mon

E' stato fantastico stare sul set, è una produzione massiccia. Ci sono grandi sequenze di passerelle e di danza, davvero notevoli. Sul set ho passato la maggior parte del mio tempo con le due Emma, Emma Stone ed Emma Thompson. E' stato favoloso rilassarsi con loro nei momenti di pausa, e anche raccontare con loro davanti alla cinepresa questa storia fantastica, che secondo me alla gente piacerà davvero. Sono entusiasta e curioso di vedere il film finito. [...] Secondo me è proprio indovinato: [...] è una specie di romanzo di formazione, vedi Crudelia che diventa la Crudelia De Mon che conosciamo e che amiamo odiare!

Da come Mark Strong parla di Cruella, non sembra un progetto di serie B per la major, quindi ci consideriamo incuriositi. Ricordiamo che non è la prima volta in cui Crudelia è incarnata da un'attrice: fu Glenn Close a interpretarla all'epoca di uno dei primi remake Disney in live-action in epoca non sospetta, quando la moda ossessiva non aveva preso piede, in La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera del 1996. Glenn tornò anche in La carica dei 102 - Un nuovo colpo di coda (2000).