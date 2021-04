Cruella, Emma Stone: "Non è come il Joker di Joaquin Phoenix, ma..."

News Cinema

Il lavoro di Emma Stone sul prequel Cruella, dedicato a Crudelia De Mon, per qualcuno farebbe pensare al lato oscuro incarnato da Joaquin Phoenix in Joker: l'attrice incassa il complimento, ma naturalmente mette le cose in prospettiva...

Cruella ci aspetta il 28 maggio, in Accesso VIP su Disney+ e auspicabilmente allo stesso tempo in sala: è stato accolto con curiosità ed entusiasmo il trailer del film in cui Emma Stone racconta l'origin story rabbiosa della mitica Crudelia De Mon della Carica dei 101. Qualcuno ha tessuto paragoni tra il viaggio nel lato oscuro della giovane Crudelia al delirio del Joker di Joaquin Phoenix. Mettetevi nei panni di Emma Stone di fronte all'accostamento: è un onore essere paragonati a un collega del genere, però allo stesso tempo la Disney potrebbe non prendere bene il confronto con il cupissimo film di Todd Phillips. Ecco come ha abilmente risolto il dilemma l'attrice, in un'intervista con Total Film Magazine: Leggi anche I 60 anni della Carica dei 101 e 5 motivi per cui è un film importante

È molto diverso da Joker, da molti punti di vista. Non penserei nemmeno lontanamente a paragonarmi a Joaquin Phoenix. Mi piacerebbe essere più come lui. [...] Ci sono cose molto profonde, emotivamente potenti, che Cruella sta affrontando e che la spediranno nel suo lato oscuro, da villain. In quel senso si può dire che sia simile. Ma è decisamente una cosa a sè. Proprio per reinquadrare Cruella, ho pensato che fosse importante mostrare questo aspetto più oscuro di lei. Ma ci saranno un sacco di risate, è pieno di humor. Ci sono un sacco di botta e risposta deliziosi, ci sono un ritmo e uno stile diversi da quelli del Joker.