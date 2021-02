Cruella, Emma Stone nel trailer dell'origin story di Crudelia De Mon!

News Cinema

Arriva finalmente il trailer di Cruella, biografia e origin story della mitica Crudelia De Mon della Carica dei 101.

Possiamo presentarvi finalmente il primo trailer di Cruella con Emma Stone: l'uscita del film Disney è sempre collocata in sala a maggio, anzi mesi fa a sorpresa questo spiritoso prequel / origin story di La carica dei 101 non è stato inserito nel novero dei film dirottati in streaming su Disney+, nonostante le voci che lo riguardavano: segno che la major crede molto nel film di Craig Gillespie, dove Emma Stone interpreta appunto una giovane Crudelia De Mon che sta per scroprire la sua "vocazione". L'attrice è circondata nel film da attori del calibro di Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry come Orazio e Gaspare, nonché Mark Strong in un ruolo imprecisato.

C'è di sicuro più attesa verso questo progetto di quanta ce ne sia stata per altre riproposizioni dal vero di classici Disney, anche perché tecnicamente la riproposizione in live-action di La carica dei 101 è già esistita nel lontano 1996, quindi Gillespie e la sua squadra ci proporranno giocoforza qualcosa di diverso. Oltre al trailer (in versione italiana e in versione originale) di Cruella, trovate qui in basso anche una delle nuove ufficiali immagini promozionali



Cruella: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Cruella: Il Trailer Ufficiale del Film - HD